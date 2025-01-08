Mersin'de 'Fare Zehri' Faciası: Bir Çocuk Daha Hayatını Kaybetti

Mersin'de yabancı uyruklu 8 kişilik aile zehirlenme şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 8 kişilik aileden 2 yaşındaki Rana ile 4 yaşındaki Ömer Elyusuf yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan Memun (34), Ahid (9), İlaf (7), Selem Elyusuf (4) ile Selam Duho (1) Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olduğu öğrenilen Hazal Duho'nun (29) ise tedaviyi reddederek taburcu olduğu öğrenildi.

KURATILAMADI

Alınan bilgiye göre, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle başvurdukları Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edilen çocuklardan Selem Elyusuf (5) da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kardeşler Selma Duha, İlaf Yusuf, Ahid Elyusuf'un tedavilerine Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde devam ediliyor.

FARE ZEHRİ BULAŞMIŞ

Ailenin evde fare zehri bulunduğunu belirtmesi üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekipleri koruyucu kıyafetlerle konutta inceleme yapmıştı. İlk bulgulara göre, fare zehrinin buharlaşması sonucu solunum yoluyla aileye etki ettiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA