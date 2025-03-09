Özcan Deniz Tek Fotoğrafla Herkese Mesaj Verdi

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, geçmiş dönemde menajerliğini de üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı ekonomik anlaşmazlıklarla gündeme gelmişti.

ABİSİYLE YOLLARINI AYIRDI

Abisi ile yollarını ayırdığını duyuran Deniz, o dönem sosyal medya hesaplarının da artık ilişkisi kalmadığını belirttiği eski şirketi tarafından el konulduğunu ve o hesaplardan yapılacak paylaşımların kendisini bağlamadığını dile getirmişti.

İki isim arasındaki tartışmalar zamanla dinmek bilmezken, zaman zaman anne Kadriye Özcan da Özcan Deniz’e karşı bir tutum sergilemişti.

AİLESİNİ SİLDİ

Özcan Deniz, bu gelişmelerin ardından artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadger olduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, bu kez de sağlık problemleriyle baş başa kalmıştı. Sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Deniz, “Sabah sette bir kalp spazmı geçirdim. Doktorumun müdahalesi ve eşimin özeni sayesinde her şey geride kaldı. Gayet iyiyim” ifadeleriyle yaşadığı sağlık problemini kamuoyu ile paylamıştı.

BU KEZ DE MAHKEMELİK OLDU

Bu gelişmelerin ardından Sarıyer’de sit alanı içerisinde bulunan arazideki 3 villaya eklemeler yaptığı iddia edilen Özcan Deniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken ünlü sanatçı mahkemeye gelerek ifade vermişti.

İfadesinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Deniz, “İfade sonrası açıklama yapan Deniz, "Deniz Film Ercan Deniz'e ait bir firma. Bu inşaat, benim finanslarımla Ercan Deniz tarafından yapıldı. Sonrasında talep ettiğimde ise verilmedi ve ben kendimi korumak için intifa hakkı aldım” şeklinde konuşmuştu.

Sözlerine devam eden Deniz, “Orası yıkılsa dahi ben orada çadır kurup oturacağım. Orası benim çocuğumun hakkıdır, hukukudur, emeğimdir, kimse de onu yiyemez" sözleriyle hakkına sahip çıkacağını ifade etmişti.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Aylar sonra Instagram’da post paylaşan Deniz, uzun süreli sessizliğin ardından yaptığı paylaşımla adeta etrafına mesaj verdi. Eşi, çocuğu ve yakın dostlarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Deniz, paylaşımın altına da şükür emojisi koyarak ‘Gayet iyiyim’ mesajı verdi.

Özcan Deniz’in takipçileri de fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırarak ünlü isme desteklerini esirgemedi.