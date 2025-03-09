MasterChef Beyza’nın Evi Görenleri Hayrete Düşürdü, Fransa’dan Sonra Konya’da 5 Odalı Hayat

Kısa süre önce Fransa’dan Konya’ya yerleşeceğini duyuran MasterChef Türkiye’nin sevilen yarışmacısı Beyza Huri Aydın, 5 odalı evini takipçilerine tanıttı. Aydın’ın evinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
MasterChef Beyza’nın Evi Görenleri Hayrete Düşürdü, Fransa’dan Sonra Konya’da 5 Odalı Hayat

Tv8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yüzüne kızgın yağ dolu tepsi dökülmesiyle gündem olan, finale kalan 6 yarışmacı arasında büyük mücadele veren Beyza Huri Aydın yarışma sonrasında da çok konuşulmuştu.

MasterChef Beyza’nın Evi Görenleri Hayrete Düşürdü, Fransa’dan Sonra Konya’da 5 Odalı Hayat - Resim : 1

FRANSA’DAN KONYA’YA TAŞINDI

MasterChef Beyza son olarak Fransa’dan Konya’ya taşınması ile dikkatleri yeniden üzerine taşımıştı. Doğup büyüdüğü Fransa’dan ayrılıp Konya’da yeni bir sayfa açan MasterChef Beyza, 5 odalı evini tanıttı.

MasterChef Beyza’nın Evi Görenleri Hayrete Düşürdü, Fransa’dan Sonra Konya’da 5 Odalı Hayat - Resim : 2

'UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden evinin yeni detaylarını gösteren Beyza, eşyalarının henüz gelmediğini belirterek mutlu olduğu söyledi. Evini gösterirken takipçilerine “Bu aralar çok yoğunum, ama yine de sizler için bir video çekmek istedim” diyerek seslenen Beyza, şunları söyledi: Bildiğiniz gibi Konya'ya yeni taşındım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum.

MasterChef Beyza’nın Evi Görenleri Hayrete Düşürdü, Fransa’dan Sonra Konya’da 5 Odalı Hayat - Resim : 3

Yüzüne Kızgın Yağ Dökülmüştü... Masterchef Beyza Yüzünün Yanık Halini İlk Kez PaylaştıYüzüne Kızgın Yağ Dökülmüştü... Masterchef Beyza Yüzünün Yanık Halini İlk Kez PaylaştıMagazin

MasterChef Beyza Kimseyi Affetmedi, Yanan Yüzünü Gösterdi, ‘Kurgu’ İddialarını SonlandırdıMasterChef Beyza Kimseyi Affetmedi, Yanan Yüzünü Gösterdi, ‘Kurgu’ İddialarını SonlandırdıMagazin

Masterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsimMasterchef Türkiye'de Tansiyon Yükseldi! 3 Ceketin Daha Sahibi Belli Oldu! İşte Finalde Yarışacak Üç İsimMagazin

Etiketler
Konya MasterChef MasterChef Türkiye Fransa
Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz Ne Acı Oluyor Ne Açık! Tavşan Kanı Çayı Meğer Yıllardır Yanlış Demliyormuşuz
Usta Oyuncunun Macit Koper’in Acı Günü! Senarist Eşi Kansere Yenik Düştü Usta Oyuncunun Acı Günü
Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak! Kimyasal Temizlik Ürünlerine Para Harcamayın: Eviniz Bu Doğal Yöntemlerle Mis Gibi Kokacak!
İbrahim Tatlıses'in Gözlerden Uzak Büyüttüğü Torunu Berfin Güzelliğiyle Büyüledi! İbrahim Tatlıses'in Torunu Güzelliğiyle Büyüledi
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Emekli Bayram İkramiyesi İçin Tarih Verildi
CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’ CHP’den İstifa Eden İsim Yeni Parti Kuruyor ‘Kararsızlar’
Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Kas Kütlesini Koruyup Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor! Eskiler Boşuna Yemiyormuş: Haftada 7 Kilo Verdiriyor, Vücuttaki Yağları Cayır Cayır Yakıyor
Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek Otobüs Biletlerine Dev Zam! Bayram İçin Tatil Planı Hayalleri Suya Düşecek
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor