MasterChef Beyza’nın Evi Görenleri Hayrete Düşürdü, Fransa’dan Sonra Konya’da 5 Odalı Hayat

Tv8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yüzüne kızgın yağ dolu tepsi dökülmesiyle gündem olan, finale kalan 6 yarışmacı arasında büyük mücadele veren Beyza Huri Aydın yarışma sonrasında da çok konuşulmuştu.

FRANSA’DAN KONYA’YA TAŞINDI

MasterChef Beyza son olarak Fransa’dan Konya’ya taşınması ile dikkatleri yeniden üzerine taşımıştı. Doğup büyüdüğü Fransa’dan ayrılıp Konya’da yeni bir sayfa açan MasterChef Beyza, 5 odalı evini tanıttı.

'UZUN ZAMANDIR BEKLİYORDUM'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden evinin yeni detaylarını gösteren Beyza, eşyalarının henüz gelmediğini belirterek mutlu olduğu söyledi. Evini gösterirken takipçilerine “Bu aralar çok yoğunum, ama yine de sizler için bir video çekmek istedim” diyerek seslenen Beyza, şunları söyledi: Bildiğiniz gibi Konya'ya yeni taşındım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum.