İbrahim Tatlıses'in Gözlerden Uzak Büyüttüğü Torunu Berfin Güzelliğiyle Büyüledi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ilk eşi Adalet Durak’tan olan kızı Gülşen Tatlı’nın kızı Berfin ile gündeme geldi.

GÜZELLİĞİYLE MEST ETTİ

Gözlerden uzak büyüyen Berfin, güzelliğiyle dikkat çekerken, annesi Gülşen Tatlı’nın sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları büyük ilgi gördü. Paylaşımların ardından takipçiler, Berfin’e “Çok güzel”, “Maşallah” gibi yorumlar yaptı.

EĞİTİMİNE YURT DIŞINDA DEVAM EDECEK

Eğitim hayatıyla da merak edilen Berfin’in, Harran Üniversitesi Reklamcılık Bölümü’nden mezun olduğu ve yükseköğrenimine yurt dışında devam etmeyi planladığı öğrenildi. Karakeçili aşiretine mensup olduğu bilinen Berfin’in, İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'ne başvurduğu ortaya çıktı.

İBRAHİM TATLISES’İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini memleketi Urfa’da Adalet Durak ile yaptı. Bu evlilikten Ahmet, Gülden ve Gülşen isimli üç çocuğu dünyaya geldi.

Daha sonra Perihan Savaş ile birlikteliğinden Melek Zübeyde adında bir kızı oldu.

1989 doğumlu Dilan Çıtak, Işıl Çıtak ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya geldi. Dilan Çıtak’ın varlığı 2013’te kamuoyuna yansıdı ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etti.

Derya Tuna ile ilişkisinden ise İdo Tatlıses dünyaya geldi.

Son olarak Ayşegül Yıldız ile yaptığı evlilikten Elif Ada adında bir kızı oldu ve ünlü sanatçı, yedinci kez baba olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi