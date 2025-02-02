İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, oğullarının yeni fotoğrafını paylaştı. İkizlerin fotoğrafı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İşte çok sevilen o fotoğraf...

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı

Magazin dünyasının en sevilen çifti gündem olmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 22 Ocak 2024 tarihinde ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı - Resim : 1

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çiftinden Yasemin Şefkatli, oğullarının yeni fotoğrafını paylaştı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı - Resim : 2

Her gün biraz daha büyüyen Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in yeni karesi büyük ilgi gördü. Fotoğrafa binlerce kişi beğeni ve yorum yağdırdı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı - Resim : 3

İşte o fotoğraf:

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı - Resim : 4

Tatlıses Ailesi Hastanelik OlduTatlıses Ailesi Hastanelik OlduMagazin

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evlendiİdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evlendiMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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