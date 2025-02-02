İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Çiftinden İkizleriyle Yeni Fotoğraf: Beğeni ve Yorum Yağdı

Magazin dünyasının en sevilen çifti gündem olmaya devam ediyor. İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 2021 yılında nikah masasına oturdu. Çift, 22 Ocak 2024 tarihinde ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan ve oğullarıyla ilgilenen Tatlıses çiftinden Yasemin Şefkatli, oğullarının yeni fotoğrafını paylaştı.

Her gün biraz daha büyüyen Sinan Emir ve İbrahim Ayel'in yeni karesi büyük ilgi gördü. Fotoğrafa binlerce kişi beğeni ve yorum yağdırdı.

İşte o fotoğraf:

Kaynak: Haber Merkezi