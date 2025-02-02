Şarkıcı Umut Akyürek'ten Yıllar Sonra 'Ferdi Tayfur' İtirafı: Herkes Bilsin

Arabeskin prensi Ferdi Tayfur'un ölümü sevenlerini yasa boğdu. Ünlü şarkıcı Ferdi Tayfur'un sevenleri onu bir an olsun anmaktan vazgeçmiyor. Şarkıcı Umut Akyürek de sosyal medya hesabından yıllar öncesine ait Ferdi Tayfur anısını takipçileriyle paylaştı.

Son Güncelleme:

Arabesk müziğin ustalarından Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ferdi Tayfur'un cenaze törenine sevenleri akın etti.

Şarkıcı Umut Akyürek'ten Yıllar Sonra 'Ferdi Tayfur' İtirafı: Herkes Bilsin - Resim : 1

Sevenleri Ferdi Tayfur'u anmaktan ve anısını yaşatmaktan hiç vazgeçmedi. O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Umut Akyürek oldu.

Şarkıcı Umut Akyürek'ten Yıllar Sonra 'Ferdi Tayfur' İtirafı: Herkes Bilsin - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, Tayfur'un unutulmaz Gülhane konserine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ferdi Tayfur'un genç sanatçılara verdiği destekten bahseden Akyürek, sahneye çıktığı anı şu sözlerle anlattı:

"Sene 1994. Ferdi abinin o meşhur, hınca hınç dolu Gülhane konseri… Sahneye 20 yaşındaki Umut'u davet ediyor. Gençlere destek olan, paylaşmayı bilen, egosunun nefsinin firavunu olmayan bence tek sanatçıydı. Ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu herkes bir kere daha görsün. O zaman bana kendi eserlerinden oluşan bir kaset yapmıştı: 'İçim Yanar', 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer', 'Hayırsız' ve daha niceleri… Kapak fotoğrafları bile çekilmişti. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı öğrencisi olarak arabesk bir albümle çıkış yapmak içime sinmiyordu. Utana sıkıla bu durumu Ferdi abime anlattım. O kadar anlayışla karşıladı ki ne kırıldı ne küstü, hatta vokalistliğine devam ettim. Çok değerli bir anı..."

Sır Gibi Saklıyordu: Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur’dan Günler Sonra Duygusal PaylaşımSır Gibi Saklıyordu: Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur’dan Günler Sonra Duygusal PaylaşımGüncel

Ferdi Tayfur'un Vefatının Ardından Kızı Tuğçe Tayfur Sessizliğini Bozdu: O Detayı İlk Kez AnlattıFerdi Tayfur'un Vefatının Ardından Kızı Tuğçe Tayfur Sessizliğini Bozdu: O Detayı İlk Kez AnlattıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ferdi Tayfur
Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı Dünyanın En İyi Tatlıcıları Açıklandı! Türk Tatlıcı Liderliği Kaptı
Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor Patatesteki Tehlike! Birçok Kişi Dikkat Etmeden Tüketiyor
Ünlü Şarkıcı Beyaz Saray'ın Hedefinde: Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı Trump, Selena Gomez'e Savaş Açtı
Merve Özbey'in Eşi Kenan Koçak'tan Sarallar Suç Örgütünün Firari Üyesine Yardım Ünlü Şarkıcının Eşi, Sarallar Suç Örgütünden Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar Ne Tesla Ne Volkswagen! Dünyanın En Çok Satan Otomotiv Markası Belli Oldu: Kapış Kapış Alıyorlar
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız