Şarkıcı Umut Akyürek'ten Yıllar Sonra 'Ferdi Tayfur' İtirafı: Herkes Bilsin

Arabesk müziğin ustalarından Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği tedavisi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ferdi Tayfur'un cenaze törenine sevenleri akın etti.

Sevenleri Ferdi Tayfur'u anmaktan ve anısını yaşatmaktan hiç vazgeçmedi. O isimlerden biri de ünlü şarkıcı Umut Akyürek oldu.

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, Tayfur'un unutulmaz Gülhane konserine ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Ferdi Tayfur'un genç sanatçılara verdiği destekten bahseden Akyürek, sahneye çıktığı anı şu sözlerle anlattı:

"Sene 1994. Ferdi abinin o meşhur, hınca hınç dolu Gülhane konseri… Sahneye 20 yaşındaki Umut'u davet ediyor. Gençlere destek olan, paylaşmayı bilen, egosunun nefsinin firavunu olmayan bence tek sanatçıydı. Ne kadar yüce gönüllü bir insan olduğunu herkes bir kere daha görsün. O zaman bana kendi eserlerinden oluşan bir kaset yapmıştı: 'İçim Yanar', 'Neyleyim Sen Yoksan Eğer', 'Hayırsız' ve daha niceleri… Kapak fotoğrafları bile çekilmişti. Ama içimde bir huzursuzluk vardı. İTÜ Türk Müziği Konservatuvarı öğrencisi olarak arabesk bir albümle çıkış yapmak içime sinmiyordu. Utana sıkıla bu durumu Ferdi abime anlattım. O kadar anlayışla karşıladı ki ne kırıldı ne küstü, hatta vokalistliğine devam ettim. Çok değerli bir anı..."

Kaynak: Haber Merkezi