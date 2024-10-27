Tatlıses Ailesi Hastanelik Oldu

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

HASTALIĞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Şefkatli "Ailecek Covid olduk. Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem