Tatlıses Ailesi Hastanelik Oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile evlenen ve bu evlilikten ikiz oğulları olan Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

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Tatlıses Ailesi Hastanelik Oldu

Şarkıcı İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te ikiz oğullarına kavuştu.

Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi.

Tatlıses Ailesi Hastanelik Oldu - Resim : 1

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Tatlıses çifti, şimdilerde anne-baba olmanın keyfini çıkarıyor.

Tatlıses Ailesi Hastanelik Oldu - Resim : 2

HASTALIĞI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla mutlu karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin Şefkatli, ailecek koronavirüse yakalandıklarını açıkladı.

Şefkatli "Ailecek Covid olduk. Eskisi gibi değil, neyse ki ama şu ara baya yoğunuz. Hafta sonu kalabalığa girdik ve hepimiz hastayız. İşin özeti, lütfen dikkat edin. Hastaysanız dışarı çıkmak zorunda değilseniz. Lütfen hastaysanız dışarıya çıkmayın. Kimseleri hasta etmeyelim" ifadelerini kullandı.

Tatlıses Ailesi Hastanelik Oldu - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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