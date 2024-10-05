İbrahim Tatlıses'e Büyük Şok! Mahkeme Yolu Göründü

Onur Akın ile İbrahim Tatlıses mahkemelik oldu. Onur Akın, Tatlıses'in şirketinden müziklerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mahkeme, dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

İbrahim Tatlıses'e Büyük Şok! Mahkeme Yolu Göründü

Sanatçı Onur Akın, ‘Asi ve Mavi’ isimli albümünde yer alan 10 eseri dijtal platformlarda izinsiz kullandığı iddiasıyla türkücü İbrahim Tatlıses'in sahibi olduğu İdobay Müzik’e dava açtı. Şirketin müzikleri izinsiz kullandığı bilirkişi raporuna da yansıdı.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Onur Akın, İdobay Müzik’in haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin tespitini ve önlenmesini istedi. Davaya cevap veren İdobay Müzik ise Onur Akın ile aralarında sözleşmeye göre davaya konu eserlerin tüm mali haklarına sahip olduklarını belirterek davanın reddini istedi.

Mahkeme, İdobay Müzik’in Onur Akın’a ait eserleri izinsiz kullanıp kullanmadığının tespiti için dava dosyasını bilirkişiye gönderdi.

Bilirkişi raporunda, Onur Akın’ın haklarını devretmemesine rağmen İdobay Müzik’in eserleri izinsiz olarak dijital platformlarda kullandıkları belirtildi.

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Kaynak: Hürriyet

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