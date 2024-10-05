Hasan Can Kaya’dan Kız Çocukları İçin Örnek Davranış

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, kız çocukları için örnek bir davranışa imza attı. Kaya, 'Konuşanlar' adlı komedi programının bir bölüm gelirinin tamamını vefat eden halasının adına Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

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Hasan Can Kaya’dan Kız Çocukları İçin Örnek Davranış

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın halası Tezcan Kaya geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Kaya, halasının vefatının ardından Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı komedi programının bir bölüm gelirinin tamamını kız çocuklarının eğitimini desteklemek için Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

Programın 4 Ekim Cuma günü yayınlanan 152. bölümünün geliri bağışlandı. Ünlü komedyen bu bağışı, halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine destek için Koruncuk Vakfı’na program bitiminde ekranda beliren bir alt yazı ile açıkladı.

Hasan Can Kaya’dan Kız Çocukları İçin Örnek Davranış - Resim : 1

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