Hasan Can Kaya’dan Kız Çocukları İçin Örnek Davranış

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın halası Tezcan Kaya geçtiğimiz ay hayatını kaybetti. Kaya, halasının vefatının ardından Exxen'de yayınlanan 'Konuşanlar' adlı komedi programının bir bölüm gelirinin tamamını kız çocuklarının eğitimini desteklemek için Koruncuk Vakfı’na bağışladı.

Programın 4 Ekim Cuma günü yayınlanan 152. bölümünün geliri bağışlandı. Ünlü komedyen bu bağışı, halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine destek için Koruncuk Vakfı’na program bitiminde ekranda beliren bir alt yazı ile açıkladı.