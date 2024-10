'Kadına Yönelik Şiddet'le Gündeme Gelmişlerdi... Öğrenciler O Müzik Grubunu Üniversitede İstemedi

Bilgi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan 'Welcome Fest'te üniversite yönetiminin Yüzyüzeyken Konuşuruz grubuna yer vermesi tepki çekti. Öğrenciler grubun solisti Kaan Boşnak ile bas gitaristi Can Tunaboylu'nun daha önce birçok kez kadına şiddet olaylarıyla isimleri anılan kişiler olduğunu belirtti. "Yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetle mücadele etmemiz gerekirken, bu tür olaylarla ilişkilendirilmiş isimleri kampüsümüzde istemiyoruz" diyen öğrenciler, "Kampüsümüz bizim güvenli alanımız, bir arada oldukça hiç birimiz yalnız değiliz!" ifadeleriyle yönetime tepki gösterdi.

ADAMLAR SAHNE ALACAK

Rektörlükle görüşen öğrencilerin tepki paylaşımının hemen ardından üniversite festivalde sahne alacak ismi güncelledi. Yüzyüzeyken Konuşuruz yerine Adamlar grubunun sahne alacağı açıklandı.

Üniversite bünyesindeki 14 kulüp tarafından yayımlanan ortak metin şöyle:

"Dün İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından Welcome Fest kapsamında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun sahne alacağı açıklandı.

Üyelerinden ikisinin kadına şiddet faili olduğunu bildiğimiz, diğer üyelerin ise sürecin başından beri fail aklayıcılık yaptığı bir grubun kampüslerimizde bulunmasına karşıyız.

Yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetle mücadele etmemiz gerekirken, bu tür olaylarla ilişkilendirilmiş isimleri kampüsümüzde istemediğimizi rektörlüğe ilettik. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci kulüpleri olarak rektörlükle yaptığımız görüşme sonucunda Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu yerine başka bir grubun festivalde yer alması talebimizi kabul ettirdik.

Kampüsümüz bizim güvenli alanımız, bir arada oldukça hiçbirimiz yalnız değiliz!"

Kaynak: T24