İstanbul'da Yaşanan Dehşete Yayın Yasağı!

İstanbul Fatih'te 16.00 sıralarında Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara ayırdıktan sonra, Uzuner'in başını ve vücudunun bazı bölümlerini surlardan aşağı attı. Boğazına ip bağlayan Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in yarım saat önce de Ayşenur Halil'i Eyüpsultan'daki evinde boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğine yazı yazarak yayın yasağı kararı alınmasını talep etti. Savcılığın talep yazısında, medyada yer alan yayınlarda, toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geldiği belirtildi.

YAYIN YASAĞI VE ERİŞİM ENGELİ KARARI

Soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı kararı alınması istenen yazıda, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması amacıyla konuyla ilgili internet ortamında yer alan haberlere erişimin engellenmesi kararı verilmesi de talep edildi.

Talebi değerlendiren hakimlik, Basın Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, soruşturma tamamlanıncaya kadar yayın yasağı verilmesine, konuyla ilgili internet ortamındaki haberlerin içeriklerinin çıkarılmasına ve erişim engeli kararı alınmasına karar verdi.

Hakimlik, kararın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına gönderilmesine ve en geç 4 saat içinde yerine getirilmesine hükmetti.

Kaynak: AA