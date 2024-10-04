Okulda Deney Sırasında Facia! Üzerine 'Asit' Sıçrayan Öğrenciler Yandı

Niğde Merkez Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders esnasında sülfürik asit ve çinko karışımı öğrencilerin üzerine sıçradı. Olayda E.Ç. (13), M.S. (13), E.M.B. (14), M.Y. (15), M.S. (15), Y. D. (14), E.K. (14) ve B. E.K. (14) isimli öğrencilerin yüz, ense, karın ve diğer bölgelerinde 1. derecede yanık oluştu.

Durumun ihbar edilmesinin ardından okula sevk edilen sağlık ekipleri öğrencileri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA