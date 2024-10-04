43 İşçi Hayatını Kaybetmişti... Amasra'da Facianın Yaşandığı Alana Ne Oldu?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2 yıl önce olan grizu patlamasının ardından kömür çıkartılacak yeni üretim alanı açıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, üretime başlanan alanın maden faciasının olduğu alan olmadığını söyledi. Yavuzyılmaz facianın yaşandığı alanın barajlandırılma sürecinin de devam ettiğini ekledi.

Gazete Pencere'den Tolga Balcı'nın haberine göre; Yavuzyılmaz "43 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından yangına anında müdahale etmek gerekirken yetkililer 1 hafta süre ile oksijen vermeye devam ettiler bu da yangını körükledi. Barajlamanın 3 kilometrelik bir galeri açıklığını kapsaması yeterliyken 13 kilometrelik bir açıklıkta yapılması nedeniyle yangının geniş bir alana yayılmasına neden oldu” şeklinde konuştu.

ÜRETİM YAPILAMIYOR

Yavuzyılmaz, barajlama içinde hava olan geniş bir alanı kapsayacak şekilde yapıldığı için oksijen tükenen kadar yanmanın devam ettiğini, bu nedenle bu alanda henüz barajların açılmadığını ve üretimin bu nedenle yapılamadığını söyledi.

BARAJLAMANIN AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Mahkemenin üretimin yeniden başlaması için 2 üniversite hocasından rapor istediğini aktaran Yavuzyılmaz “Bu bilirkişiler barajın açılabileceğini belirtti ancak TTK tüm bilim ve tecrübeleri bir yana bırakarak adeta yer altı işletmesini uzun yıllar kapatacak bir yöntem olan aynı zamanda teçhizatlara ve galerilere zarar verecek yüksek maliyetli bir yöntem olan su ile doldurmanın çözüm olduğunu mahkemeye bildirdi” dedi.

'DELİLLERİ YOK EDECEK BİR GİRİŞİM'

Barajlamanın devam etmesinin facianın devam eden yargılama süreci için de olumsuz bir sonuç doğuracağını söyleyen Yavuzyılmaz, TTK’nin isteğinin delilleri yok edecek bir girişim olduğunun altını çizdi.

TTK’nın itirazı sonrasında mahkeme Maden Mühendisleri Odası’ndan görüş alınmasını istedi. Duruşma 1 Kasım 2024 tarihine erteledi.

Kaynak: Gazete Pencere