Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat
İçişleri Bakanlığı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bazı araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. 28 Mart Cuma saat 16.00'dan itibaren, 30 Mart Pazar saat 01.00’e kadar, belirlenen güzergâhlarda kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Bayram tatilinin ara tatille birleşmesi nedeniyle kara yollarında yoğunluk beklenirken, alınan bu kararın özellikle turistik bölgelere ve memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için uygulandığı belirtildi. Denetimlerin artırılacağı ve trafik kontrollerinin sıkılaştırılacağı bildirildi.
Yetkililer, aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve sürücü yorgunluğu gibi konulara dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, sürücülere “Trafik kurallarına uyun, sevdiklerinize güvenle ulaşın!” çağrısında bulunuldu.
HANGİ YOLLARDA KISITLAMA OLACAK?
Kamyon, çekici ve tankerlerin trafiğe çıkmasının yasak olduğu yollar şöyle sıralandı:
Ankara istikameti:
Anadolu (O4) Otoyolu: İstanbul'dan Ankara’ya kadar
Kuzey Marmara (O7) Otoyolu: İstanbul’dan Sakarya (Akyazı) sınırına kadar
D-100 Karayolu: İstanbul’dan Bolu (Gerede) ilçesine kadar
D-750 Karayolu: Bolu (Gerede) ilçesinden Ankara’ya kadar
İzmir istikameti:
O5 (Gebze-İzmir) Otoyolu: Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa girişlerinden itibaren
D-200, D-260 ve D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa girişlerinden itibaren
Antalya istikameti:
D-650 Karayolu: Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Burdur girişlerinden itibaren
D-300 Karayolu: Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta girişlerinden itibaren
Belirtilen yollar üzerinde tüm giriş ve çıkış noktalarında denetimler sıkılaştırılacak.
BAZI ARAÇLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK
Trafik düzenlemesi kapsamında hızlı bozulabilen gıda ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan bazı araçlar için istisna uygulanacak. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tankerler belirlenen şartlar dahilinde trafiğe çıkabilecek.
Bu araçlar, öncelikle ana yolların dışında hareket edecek, ancak zorunlu hallerde ana arterlerde en kısa süreyle bulunmalarına izin verilecek.