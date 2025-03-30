Bu Araçların Tümü Trafiğe Çıkamayacak! Bakanlık Açıkladı, Yola Çıkarken Dikkat

BAZI ARAÇLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK

Trafik düzenlemesi kapsamında hızlı bozulabilen gıda ürünleri ve tıbbi malzeme taşıyan bazı araçlar için istisna uygulanacak. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tankerler belirlenen şartlar dahilinde trafiğe çıkabilecek.

Bu araçlar, öncelikle ana yolların dışında hareket edecek, ancak zorunlu hallerde ana arterlerde en kısa süreyle bulunmalarına izin verilecek.