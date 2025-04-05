Tehlikeli Hasat Başladı: Metrelerce Yüksekten Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor

TOPLAMAK DA DÖKMEK KADAR ZOR

Akın Arıcı’nın eşi Nesrin Arıcı da hasat döneminde eşine destek oluyor. Evliliklerinden bu yana her işte birlikte olduklarını söyleyen Arıcı, "Burada da hayatın yükünü birlikte paylaşıyoruz. Toplamak da dökmek kadar zor. Alanın yapısına göre işin zorluğu değişiyor" dedi.

REKOLTE DÜŞÜK, MALİYET YÜKSEK

Çam fıstığı ticaretiyle uğraşan Serkan Karatosun ise bu yıl Türkiye genelinde rekoltenin düşük olduğunu belirtti. Marmara’daki sezonun tamamlandığını ve yaklaşık 7-8 bin ton ürün elde ettiklerini aktaran Karatosun, iç fıstık fiyatlarında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını söyledi. Kozalakların fiyatının kalitesine göre değiştiğini vurgulayan Karatosun, "Kuraklık tehdidi büyüyor, önümüzdeki yıllarda daha zorlu şartlarla karşılaşabiliriz" diyerek iklimsel sorunlara dikkat çekti.