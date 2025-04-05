Tehlikeli Hasat Başladı: Metrelerce Yüksekten Toplayan 3 Bin TL Kazanıyor, Kilosu 1500 TL'den Satılıyor
Aydın'da tehlikeli ve zorlu çam fıstığı hasadı başladı. Metrelerce yüksekliğe tırmanarak ölümle burun buruna çam fıstığı toplayanlar günlük 3.000 TL arasında yevmiye alırken, iç fıstığın kilosu yaklaşık 1.500 TL'ye satılıyor.
Kaynak: İHA
Aydın’ın dağ köylerinde, çam fıstığı hasadı tüm zorluklara rağmen devam ediyor. Türkiye’nin önemli ihracat ürünlerinden biri olan çam fıstığı, üreticilere hem gelir hem de tehlikeli bir emek süreci sunuyor. Üreticiler, metrelerce yüksekliğe ulaşan çam ağaçlarına demir merdivenlerle tırmanarak, kozalakları topluyor. Yükseklerde sürdürülen bu tehlikeli ve zorlu mesai, ekmek parası uğruna göze alınıyor.
AĞAÇTAN ÖZEL YÖNTEMLE TOPLANIYOR, YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR
Koçarlı başta olmak üzere Aydın genelinde yoğun olarak üretilen çam fıstığı, ekonomik değeriyle dikkat çekiyor. Ağaçlardan özel yöntemlerle düşürülen kozalaklar, daha sonra işlenerek içindeki değerli fıstıklar çıkarılıyor. Yaklaşık 100 kilogram kozalaktan yalnızca 2 kilogram iç fıstık elde edilebiliyor. Zorlu ve uzun bir işleme sürecinden geçen bu ürün, sonrasında yurt dışına ihraç ediliyor.
"ARTIK KİMSE YAPMAK İSTEMİYOR"
Söke kırsalında hasat yapan Akın Arıcı, çocukluğundan beri bu işle uğraştığını ve atalarından kalan bir geleneği sürdürdüğünü belirtti. Gençlerin bu işi tercih etmediğini dile getiren Arıcı, "Artık kimse gönüllü olarak yapmıyor, mecburiyetten çalışıyor. Pandemiden sonra her şeyin fiyatı arttı ama bizim emeğimizin karşılığı hala düşük" dedi.
KİLOSU 1500 TL'YE SATILIYOR
İç fıstığın kilosunun yaklaşık 1.500 TL, kabuklu fıstığın 300-350 TL arasında değiştiğini, kozalakların ise 25-30 TL'den satıldığını söyleyen Arıcı, günlük verimin ağaçların verimliliğine göre değiştiğini ifade etti.
TEHLİKELİ HASATTA GÜNLÜK YEVMİYE 3000 TL
Hasadın oldukça tehlikeli olduğunu vurgulayan Arıcı, bu işte hayatını kaybeden veya sakat kalan birçok kişi olduğunu da hatırlattı. "Bu işi yapanlara günlük 2.500-3.000 TL arasında yevmiye veriliyor. Ama risk çok büyük. Her gün trafik kazası oluyor diye araba kullanmaktan vazgeçilmiyor, bu da onun gibi. Tehlikenin farkındayız ama geçim için devam ediyoruz" diye konuştu.
"ORMAN YANARSA GEÇİM KAYNAĞIMIZ DA KÜL OLUR"
Devletin zamanında köy muhtarlıkları aracılığıyla bölgeyi üreticilere pay ettiğini belirten Arıcı, kendilerine düşen orman alanının bakımını titizlikle yaptıklarını söyledi. "Orman yanarsa sadece ağaç değil, geçim kaynağımız da kül olur. Devletten önce biz buradayız, bu alanı biz koruyoruz" ifadelerini kullandı.
TOPLAMAK DA DÖKMEK KADAR ZOR
Akın Arıcı’nın eşi Nesrin Arıcı da hasat döneminde eşine destek oluyor. Evliliklerinden bu yana her işte birlikte olduklarını söyleyen Arıcı, "Burada da hayatın yükünü birlikte paylaşıyoruz. Toplamak da dökmek kadar zor. Alanın yapısına göre işin zorluğu değişiyor" dedi.
REKOLTE DÜŞÜK, MALİYET YÜKSEK
Çam fıstığı ticaretiyle uğraşan Serkan Karatosun ise bu yıl Türkiye genelinde rekoltenin düşük olduğunu belirtti. Marmara’daki sezonun tamamlandığını ve yaklaşık 7-8 bin ton ürün elde ettiklerini aktaran Karatosun, iç fıstık fiyatlarında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 50 artış yaşandığını söyledi. Kozalakların fiyatının kalitesine göre değiştiğini vurgulayan Karatosun, "Kuraklık tehdidi büyüyor, önümüzdeki yıllarda daha zorlu şartlarla karşılaşabiliriz" diyerek iklimsel sorunlara dikkat çekti.