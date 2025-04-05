Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı

İspanyol moda devi Tendam’ın markalarından biri olan Woman’Secret, 2012 yılında Türkiye pazarına adım atmış ancak beklediği büyümeyi gerçekleştiremeyince geri çekilmişti. Aradan geçen yılların ardından yeniden giriş yapan şirket, bu kez Körfez sermayesinin desteğiyle iddialı bir başlangıç yaptı.