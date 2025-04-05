Dev Giyim Markası 13 Yıl Sonra Türkiye'ye Geri Döndü! Mağazasını İstanbul’da Açtı, Moda Savaşları Başladı
İspanyol moda devi Tendam’a ait Woman’Secret, 13 yıl aradan sonra Türkiye pazarına geri döndü. BAE merkezli Multiply Group’un desteğiyle İstanbul'da ilk mağazasını açan marka, Victoria’s Secret ile rekabet edecek.
Kaynak: Dünya Gazetesi
Kadın iç giyim sektörünün güçlü markalarından biri olan Woman’Secret, 13 yıl aradan sonra Türkiye pazarına dönüş yaptı. Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Multiply Group’un bünyesinde bulunan marka, İstanbul’da ilk mağazasını açarak yeniden Türk tüketicisiyle buluştu.
İspanyol moda devi Tendam’ın markalarından biri olan Woman’Secret, 2012 yılında Türkiye pazarına adım atmış ancak beklediği büyümeyi gerçekleştiremeyince geri çekilmişti. Aradan geçen yılların ardından yeniden giriş yapan şirket, bu kez Körfez sermayesinin desteğiyle iddialı bir başlangıç yaptı.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK MODA ZİNCİRLERİ ARASINDA
Temelleri 1880 yılında atılan Tendam, yaklaşık 2 bin mağazasıyla Avrupa’nın en büyük moda zincirlerinden biri konumunda. Woman’Secret’ın yanı sıra Pedro del Hierro, Cortefiel gibi dünyaca tanınan markaları da bünyesinde barındıran grup, global pazarda geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor.
İÇ GİYİMDE MODA SAVAŞLARI BAŞLADI
Türkiye iç giyim pazarında Körfez sermayesinin etkisi giderek artıyor. Victoria’s Secret’ın Türkiye operasyonlarını Kuveytli Alshaya Group yürütürken, Woman’Secret’ın arkasında ise BAE merkezli Multiply Group bulunuyor. Her iki grubun aynı pazarda yer alması, sektördeki rekabetin önümüzdeki dönemde daha da artacağının sinyalini veriyor.