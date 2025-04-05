Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler

Lüks yaşamın merkezi haline gelen Dubai, bu kez sıra dışı bir telefon numarasına ev sahipliği yaptı. Kentte düzenlenen bir açık artırmada, özel dizilime sahip bir SIM kart tam 871 bin dolara, yani yaklaşık 33 milyon TL’ye alıcı buldu. Böylece, dünyanın en pahalı cep telefonu numaralarından biri satılmış oldu.