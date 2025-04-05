Cep Telefonu Numarasıyla Zengin Oldu: Kimse İnanamadı! Bu Numara İçin Servet Ödediler
Dubai'de düzenlenen açık artırmada, özel rakam dizilimine sahip bir cep telefonu numarası rekor fiyata satıldı. Özel numaralı SIM kart, tam 33 milyon TL’ye alıcı buldu ve dünyanın en pahalı numaralarından biri oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Lüks yaşamın merkezi haline gelen Dubai, bu kez sıra dışı bir telefon numarasına ev sahipliği yaptı. Kentte düzenlenen bir açık artırmada, özel dizilime sahip bir SIM kart tam 871 bin dolara, yani yaklaşık 33 milyon TL’ye alıcı buldu. Böylece, dünyanın en pahalı cep telefonu numaralarından biri satılmış oldu.
Dubai’deki ultra zenginlerin ilgisini çeken bu özel SIM kart, rakamların peş peşe ve tekrar eden dizilimiyle dikkat çekiyor. 0587777777 şeklindeki numara, yalnızca görsel uyumu ve akılda kalıcılığıyla değil, aynı zamanda statü simgesi olarak da tercih ediliyor.
RAKAMLAR GÜÇ GÖSTERGESİ
Söz konusu numara, tıpkı Dubai'de geçmişte rekor fiyatlarla satılan lüks araç plakaları gibi prestijli bir unsur olarak görülüyor. Yüksek gelir grubundaki bireyler, bu tarz eşsiz numaraları bir statü sembolü olarak değerlendiriyor.
Bu özel SIM kart için ödenen meblağ, şaşırtıcı kıyaslamaları da beraberinde getirdi. Örneğin aynı miktarla 23 adet elektrikli Chevrolet Bolt satın almak ya da dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema’nın Ballon d’Or töreninde taktığı nadir Richard Mille saatlerinden birini almak mümkün.
Dubai’nin lüks tutkusu, bu son satışla birlikte telefon numarası gibi basit görünen ögelerin bile milyonluk etiketlerle el değiştirebildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.