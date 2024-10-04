Bir Dönemin Çocuk Yıldızıydı! Poyraz Karayel'in Sinan’ı Ata Berk Mutlu’nun Son Hali Görenleri Şaşırttı

Kanal D ekranlarında 2015-2017 yılları arasında yayınlanan bir dönemin efsane dizisi Poyraz Karayel'in çocuk oyuncusu Ata Berk Mutlu, Kanal D'nin Youtube kanalına konuk oldu. 19 yaşında Ata Berk Mutlu'nun değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Poyraz Karayel'in Sinan'ı Ata Berk Mutlu'nun son haline ''Yıllar ne çabuk geçiyor'', ''Hangi ara bu kadar büyüdü?'' şeklinde yorumlar geldi.

'YAPTIĞIM EN İYİ PROJELERDEN BİRİ'

Diziye ilişkin de konuşan Ata Berk Mutlu, "Poyraz Karayel benim şu zamana kadar yaptığım en iyi projelerden bir tanesi. Benim için çok büyük önem taşıyor. Bana araba çarptığı bir sahne vardı, ikinci sezonda ya da üçüncü sezonda olması lazım. Onu çekerken o kadar korkutucu olmasa da izlerken bayağı bir korkmuştum" dedi.