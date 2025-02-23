Özcan Deniz'e Abisi Ercan Deniz'den Ölüm Tehdidi: Uzaklaştırma Kararı Çıktı

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle yaşadığı anlaşmazlık ve tartışmalarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz hafta annesiyle yaşadığı tartışma sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Deniz’in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Hastanede tedavi ve kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Özcan Deniz’in, doktorunun gerek görmesi halinde önümüzdeki günlerde kalp damarlarına stent takılabileceği öğrenildi.

ABİSİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz’den flaş bir hamle geldi. Deniz, ağabeyi Ercan Deniz hakkında kendisini ve ailesini hedef alarak ölümle tehdit ettiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Özcan Deniz’in koruma talep etiği öğrenildi. Özcan Deniz’in bu talebini değerlendiren mahkeme ağabey Ercan Deniz’in önümüzdeki 3 ay boyunca Özcan Deniz’e ve eşi Samar Dadgar Deniz’e yaklaşmaması yönünde karar verdiği öğrenildi.

Kaynak: Habertürk