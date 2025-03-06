Özcan Deniz Kara Listesini İsim İsim İfşa Edip Hepsini Tek Kalemde Sildi

Hakkında ‘imar kirliliğine neden olma' ve ‘kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Özcan Deniz, tüm ailesini tek kalemde sildi. Deniz “Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni, evlat, kardeş olarak görmeyip 'rakip' olarak görüp, yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın” diyerek sitem etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Özcan Deniz Kara Listesini İsim İsim İfşa Edip Hepsini Tek Kalemde Sildi

Kızıl Goncalar’ın Levent’i ünlü sanatçı Özcan Deniz’in villasında ruhsatsız havuz yaptırdığı, garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği tespit edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ünlü oyuncu hakkında ‘imar kirliliğine neden olma' ve ‘kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Özcan Deniz Kara Listesini İsim İsim İfşa Edip Hepsini Tek Kalemde Sildi - Resim : 1

'İNŞAATIN SAHİBİ BEN DEĞİLİM'

Özcan Deniz, İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade vermişti. Kendisinin bir suçu olmadığını ifade eden Deniz şunları söylemişti: İnşaatın sahibi ben değilim, yapan ben değilim. Ben sadece, intifa hakkı olan biriyim. Süreç içinde intifa sahibi olan biri olarak, evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından haberdar olmuştum belediyenin ihtarlarıyla. Biz, Deniz Film'e ihtarname çekmiştik. Bu Deniz filmin, yani inşaatı yapan firmanın sorumluğundadır.

Özcan Deniz Kara Listesini İsim İsim İfşa Edip Hepsini Tek Kalemde Sildi - Resim : 2

AİLESİNİ TEK KALEMDE SİLDİ

Hakkındaki soruşturma ile dikkatleri üzerine çeken Özcan Deniz’den çarpıcı bir hamle geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Özcan Deniz, tüm ailesini gözden çıkararak sitem dolu bir mesaj yayınladı.

Özcan Deniz Kara Listesini İsim İsim İfşa Edip Hepsini Tek Kalemde Sildi - Resim : 3

'BENİ, EVLAT, KARDEŞ OLARAK GÖRMEYİP…'

Paylaşımında ‘Kardeş, evlat, abi’ ifadelerinin karşısına ‘X’ işareti koyan Özcan Deniz, geriye sadece kendi ismini bıraktı.

Deniz ikinci paylaşımında şunları söyledi: Adımın karşısına koyamadığınız sıfatları benden de beklemeyin artık. Beni, evlat, kardeş olarak görmeyip 'rakip' olarak görüp, yaptığınız düşmanlıkların ayıbıyla, günahıyla yaşayın. Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum. Haklının acelesi yoktur. Sabırlıyım ve başaramayacaksın!

Özcan Deniz Kara Listesini İsim İsim İfşa Edip Hepsini Tek Kalemde Sildi - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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