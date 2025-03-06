Danla Bilic'in Aşk Balonu Patladı, Daha Fazla Dayanamadı Uykusundan Uyanıp İtiraf Etti

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile sevgili olduğu iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu. Havalimanında çekilen fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düşerken, ünlü fenomenden beklenen açıklama geldi. İşte Danla Bilic’in çok konuşulacak açıklaması…

Esma Karayel Esma Karayel
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Danla Bilic'in Aşk Balonu Patladı, Daha Fazla Dayanamadı Uykusundan Uyanıp İtiraf Etti

YouTube üzerinden yayınladığı sohbetli makyaj videoları ile kısa süre içinde fenomen haline gelen, aşk hayatı sürekli merak edilen fenomen Danla Bilic, son olarak YouTube kanalında konuk ettiği ünlülerle yaptığı sohbetlerde dikkatleri üzerine çekmişti.

Danla Bilic'in Aşk Balonu Patladı, Daha Fazla Dayanamadı Uykusundan Uyanıp İtiraf Etti - Resim : 1

ESKİ SEVGİLİSİNİ KONUK ETMİŞTİ

Programında son olarak eski sevgilisi ünlü rapçi ‘Çakal’ lakaplı Emirhan Çakal’ı konuk eden Bilic’in samimi tavrı günlerce konuşulmuştu. İki eski sevgilinin sohbeti konuşulurken ismi Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile anılan Bilic’ten beklenen açıklama geldi.

Danla Bilic'in Aşk Balonu Patladı, Daha Fazla Dayanamadı Uykusundan Uyanıp İtiraf Etti - Resim : 2

Havalimanında çekilen fotoğraf aşk iddialarını güçlendirirken, Danla Bilic fotoğrafın altına yaptığı yorumla bombayı patlattı.

Danla Bilic'in Aşk Balonu Patladı, Daha Fazla Dayanamadı Uykusundan Uyanıp İtiraf Etti - Resim : 3

'AŞK MEŞK YOK'

Sosyal medya hesabı X üzerinden yorum yapan Danal Bilic “Coşkunuzu balla böleceğim ama aşk meşk yok. Şimdi herkes sakinleşsin ve beni yavaşça TT’den düşürelim. Baydı dünden beri. Silerim birazdan okuyacak olan okusun, uykumdan uyandım” sözleriyle iddiaları reddetti.

Danla Bilic'in Aşk Balonu Patladı, Daha Fazla Dayanamadı Uykusundan Uyanıp İtiraf Etti - Resim : 4

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Kaynak: Haber Merkezi

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