Danla Bilic Gönlünü Jokeye Kaptırdı, Yeni Aşkını Böyle Duyurdu
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de erkek kalmadı' sözleriyle gündem olan ünlü isim, gönlünü jokey Berk Çetin'e kaptırdı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda futbolcu olan sevgilisi Doğan Alemdar ile ilişkisini bir süre önce sonlandırdı.
Daha önce katıldığı bir etkinlikte “Türkiye’de erkek kalmadı” açıklamasıyla gündem olan fenomen, aradığı aşkı sonunda buldu.
Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, bir üniversitede yaptığı konuşmada yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı.
Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Danla Bilic, “Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.” diyerek yeni ilişkisini duyurdu. Danla Bilic’in jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığı kesinleşti.