Danla Bilic Gönlünü Jokeye Kaptırdı, Yeni Aşkını Böyle Duyurdu

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yeni bir ilişkiye başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde 'Türkiye'de erkek kalmadı' sözleriyle gündem olan ünlü isim, gönlünü jokey Berk Çetin'e kaptırdı.

Danla Bilic
Son Güncelleme:
Danla Bilic Gönlünü Jokeye Kaptırdı, Yeni Aşkını Böyle Duyurdu - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda futbolcu olan sevgilisi Doğan Alemdar ile ilişkisini bir süre önce sonlandırdı.

1 4
Danla Bilic Gönlünü Jokeye Kaptırdı, Yeni Aşkını Böyle Duyurdu - Resim: 2

Daha önce katıldığı bir etkinlikte “Türkiye’de erkek kalmadı” açıklamasıyla gündem olan fenomen, aradığı aşkı sonunda buldu.

2 4
Danla Bilic Gönlünü Jokeye Kaptırdı, Yeni Aşkını Böyle Duyurdu - Resim: 3

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü isim, bir üniversitede yaptığı konuşmada yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı.

3 4
Danla Bilic Gönlünü Jokeye Kaptırdı, Yeni Aşkını Böyle Duyurdu - Resim: 4

Son zamanlarda sık sık at binmeye giden Danla Bilic, “Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.” diyerek yeni ilişkisini duyurdu. Danla Bilic’in jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığı kesinleşti.

4 4