Icardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi Oldular

Wanda Nara ile ayrılık sonrasında yaşanan skandal ve kaoslarla magazin dünyasının gündeminden düşmeyen Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sevgilisiyle oturduğu bank, Google Haritalar'da turistik yer olarak işaretlendi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Icardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi Oldular

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara ile oka tartışmalarıyla hala konuşulmaya devam ederken, tartışmalara son olarak Wanda Nara’nın sevgilisi de dahil olmuştu.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Icardi arasındaki mesajlaşmalar ifşa olmuş, iki ismin birbirlerine söyledikleri sözler günlerce konuşulmuştu.

Icardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi Oldular - Resim : 1

'PAPAĞAN PARÇASI BENİ YORDUN'

Arjantinli rapçi, sosyal medya üzerinden Icardi’ye “Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu” diyerek ateş püskürmüştü.

Icardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi Oldular - Resim : 2

'OYUNA DÜŞTÜN'

Icardi de ünlü rapçiye, Wanda Nara’nın kendisini kıskandırmak için onunla sevgili olduğunu ima ederek “Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün” demişti.

Icardi ve Sevgilisinden İstanbul Tarihinde Bir İlk, İlham Perisi Oldular - Resim : 3

TURİSTİK YER SAYILDI

Kaoslar devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce yeni bir aşka yelken açtığını duyuran Icardi’nin sevgilisi China Suarez ile Karaköy’de birlikte oturduğu bank, Google Haritalar'da turistik yer olarak işaretlendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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