Icardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki kaoslara bir yenisi daha eklendi. Galatasaray’ın yıldız futbolcusu, Wanda Nara’nın rapçi sevgilisi ile birbirine girdi. Icardi ve L-Gante ile mesajlaşmaları sosyal medyayı salladı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Icardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile aralarındaki inişli çıkışlı aşkta kaosa bir türlü doymayan Wanda Nara ile son hareketiyle magazin dünyasının gündemine yine bomba gibi düştü.

Wanda Nara’nın sevgilisi rapçi L-Gante ile mesajlaşmaları ifşa oldu. İşte herkesin konuştuğu olayın detayları…

Icardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü - Resim : 1

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, son zamanlar attığı gollerle değil, özel hayatıyla konuşulurken, Wanda Nara cephesinde yine bir olay daha patlak verdi.

Arjantinli futbolcunun, boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara ile rapçi sevgilisi L-Gante arasındaki mesajlaşmalar ortaya çıktı. Mesajlarda ünlü repçinin Icardi'ye sert sözler kullandığı ifşa oldu.

Icardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü - Resim : 2

'TEK İYİ YAPTIĞIN ŞEY TOPA VURMAK'

Arjantinli rapçi, sosyal medya üzerinden Icardi ile yaptığı özel yazışmaları paylaştı. Icardi’yi topa tutan rapçi “Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu” dedi.

Icardi’yi Çıldırtan Mesaj, Wanda Nara’nın Sevgilisine Acımadı, Ne Var Ne Yoksa Ortaya Döktü - Resim : 3

'KISKANDIRDIĞI TEK KİŞİ SEN DEĞİLSİN'

Wanda Nara’nın L-Gante’yi kendisini kıskandırmak için kullandığını iddia eden Icardi ise ünlü rapçiye şunları söyledi: Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor. Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona hayır dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin.

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Kaynak: Haber Merkezi

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