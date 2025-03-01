İbrahim Tatlıses’in Gelini Yasemin Şefkatli Hastaneye Kaldırıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in gelini ve ünlü şarkıcı İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Şefkatli serum takılı fotoğrafını paylaşarak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
İbrahim Tatlıses’in Gelini Yasemin Şefkatli Hastaneye Kaldırıldı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen Yasemin Şefkatli, sosyal medyada aktif paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Çift, 22 Ocak 2024’te ikiz oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Yasemin Şefkatli, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hastane odasından serum takılı fotoğrafını paylaşan Şefkatli, takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

HASTANE ODASINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

İbrahim Tatlıses’in Gelini Yasemin Şefkatli Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

Hastane odasından fotoğrafını paylaşan Şefkatli, rahatsızlık geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu duyurdu. Şefkatli, "Dün gece karın ağrısından kıvranıyordum İdo sağ olsun hastaneye getirdi. Bugün daha iyiyim midemi üşütmüşüm" dedi. Ünlü isme sosyal medya üzerinden sevenleri geçmiş olsun mesajları yazdı.

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