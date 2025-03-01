Sanat Dünyasının Acı Kaybı! Ünlü Yönetmen Erhan Baytimur Hayatını Kaybetti

Türk televizyon ve sinema dünyasında önemli projelere imza atan yönetmen Erhan Baytimur, 55 yaşında yaşamını yitirdi. Özellikle 90’lı yılların unutulmaz yapımlarından Aynalı Tahir ile tanınan Baytimur’un vefatı, sanat camiasını yasa boğdu.

Acı haberi, ‘Siyah Kalp’ dizisinin yönetmeni Murat Saraçoğlu duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saraçoğlu, “Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep…” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Sevgili Erhan Baytimur’u maalesef kaybettik. Yapımcı ve yönetmen olarak Aynalı Tahir gibi 90’lı yılların popüler işlerine imza atmıştı. Patronum ve yaşıtımdı. Allah rahmet eylesin. İyiler erken gidiyor hep… — Mur🐎 Saraçoğlu (@MuratSaracoglu) February 28, 2025

CENAZESİ PAZAR GÜNÜ KALDIRILACAK

Baytimur, 2018 yılında senarist Ayça Baytimur ile 11 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Alya adında bir kızı bulunan usta yönetmenin cenazesinin pazar günü düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

ERHAN BAYTİMUR KİMDİR?

1970 yılında Malatya’da doğan Erhan Baytimur, eğitimini Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde tamamladı. Yönetmenlik kariyerine televizyon dizileriyle adım atan Baytimur, 1998-2001 yılları arasında 158 bölüm süren Aynalı Tahir dizisini yönetti. Kadir İnanır’ın başrolünde yer aldığı İpsiz Recep, Aşkına Eşkıya, El Gibi ve Deli Divane gibi dizilerde de yönetmen koltuğunda oturdu.

Sinema dünyasında da aktif olan Baytimur, 2017’de Bordo Bereliler Suriye, 2018’de Bordo Bereliler 2: Afrin ve 2019’da Çat Kapı Aşk filmlerinin yönetmenliğini üstlendi.

Kaynak: Haber Merkezi