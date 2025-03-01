Yeşilçam’ın Cesur Güzeli Müjde Ar’ın Kaza Sonrası İlk Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Yeşilçam’ın cesur güzeli, usta oyuncu 70 yaşındaki Müjde Ar 6 gün önce İstanbul Beşiktaş’ta eşi Eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ile birlikte trafik kazası geçirmiş, özel halk otobüsü Ar ve eşinin içinde olduğu cipe çarpmıştı. Kaza sonrasında Ar’ın sağ dizinde çarpmaya bağlı ödem ve şişlik tespit edildiği öğrenilmişti.

SIRT VE BAŞ AĞRISIYLA HASTANEYE GİTTİ

Müjde Ar’ın tedavi altına alındığı hastaneden yapılan açıklamada, ünlü oyuncunun hastaneye sırt ve baş ağrısı şikayetleriyle geldiği ifade edilmişti.

8 KEZ RÖNTGEN ÇEKİLDİ

Kaza sonrasında konuşan Ar, “Kaza anında iki kere kafamı aracın tavanına çarptım. Kollarım mosmor, ellerim şiş, ölümcül bir kazayı ucuz atlattık. Dün 8 kez röntgen çekildi, dizimde kırık yok, kavun büyüklüğünde bir şişlik var” demişti.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Müjde Ar’ın doktoru Prof. Dr. Volkan Özben, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yaparak ünlü oyuncunun son halini paylaştı.

Özben, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar’ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir hayat diliyorum.

Kaynak: Haber Merkezi