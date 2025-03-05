Kerimcan Durmaz'dan Günler Sonra Yeni Paylaşım! Dikkat Çeken Kitap Detayı

Fenomen Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra 8 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, sosyal medya fenomeninin yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği belirtilerek, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti. İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi.

Tahliye sonrası sessizliğe bürünen Kerimcan Durmaz'dan video paylaşarak sevenlerine seslenmiş, ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirdiğini ifade ederek, "Onlarla zaman geçirmek için can atıyorum. Dün geceden beri asla ayrılamıyoruz" demişti.

'BİRAZ ZAMANA İHTİYACIM VAR'

"Size de çıktığımı iyi olduğumu duyurmak için bu videoyu çekiyorum." diyen Kerimcan Durmaz, "Aslında bu sürecin benden götürdüğü çok şey oldu. Getirdikleri de oldu ama getirdiklerini konuşmak için önce götürdüklerini bir tedavi etmem lazım. Bunun için biraz süre istiyorum sizden, sadece iyi olduğumu hayatta olduğumu ama biraz zamana ihtiyacım olduğunu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok seviyorum" dedi.

İyileşmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Durmaz'dan günler sonra yeni paylaşım geldi. Paylaşımdaki kitap detayı dikkat çekti.

KİTAP DETAYI

Tahliye sonrası Kerimcan Durmaz'dan ikinci paylaşım geldi. Ünlü fenomen Caner Yaman'ın 'İyileşmek' isimli kitabını paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi