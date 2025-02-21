Kerimcan Durmaz Tahliye Edilmişti: Arkadaşı Samet'ten İlk Paylaşım Geldi

Fenomen Kerimcan Durmaz günler süren tutukluluğun ardından dün tahliye edildi. Kerimcan'ın en yakın arkadaşı fenomen Samet Liçina'dan ilk sosyal medya paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Kerimcan Durmaz Tahliye Edilmişti: Arkadaşı Samet'ten İlk Paylaşım Geldi

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Bir bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde DJ olarak sahne aldığı iddia edilen Kerimcan Durmaz hakkında hazırlanan iddianamede, hapis cezası talep edilmişti.

Kerimcan Durmaz, konserde DJ olarak çaldığını ancak herhangi bir reklamdan haberi olmadığı belirtmişti.

Kerimcan Durmaz Tahliye Edilmişti: Arkadaşı Samet'ten İlk Paylaşım Geldi - Resim : 1

İstanbul 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ilk duruşmada Kerimcan Durmaz tahliye edildi. Kerimcan Durmaz’ın yakınları, sevinçten gözyaşlarına hâkim olamadı.

Kerimcan'ın en yakın arkadaşlarından sosyal medya fenomeni Samet Liçina Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kerimcan ile bir fotoğraf paylaşan Samet, "Son 15 saattir bizdeki durum" notunu düştü.

Kerimcan Durmaz Tahliye Edilmişti: Arkadaşı Samet'ten İlk Paylaşım Geldi - Resim : 2

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