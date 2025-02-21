Aleyna Tilki Herkesi Ters Köşe Etti, Stresini Ne Tatilde Ne de Sahnede Attı, Kendine Öyle Bir Yer Seçti ki…

Sahne tarzı, sesi, klipleri ve dansları ile magazin gündeminden hiç düşmeyen popüler genç şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarla şarkıları ve tarzı dışındaki düetlerle çok konuşuldu. Instagram hesabından renkli paylaşımlar yapan ve hiç arkadaşı olmadığını vurgulayan Tilki, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

KAHVEDE AMCALARLA POZ VERDİ

Aleyna Tilki, pembe kürkü ve şapkasıyla kahvehaneye gidip, yaşlı amcalarla poz verdi. Kısa süre içinde pozları olay olan Tilki’nin fotoğraflarının altına “Dayı gidip anlatsa kimse inanmaz", “Aleyna Baba!”, "Bize 2 çay, 1 oralet" gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi