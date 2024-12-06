Rihanna ve Beyonce'nin Favorisiydi... Giyim Devi Kepenk Kapatıyor! Nedeni Şoke Etti

Dünyaca ünlü yıldızlar Lady Gaga, Beyonce ve Rihanna gibi pek çok ismin favori markası olarak bilinen "Saks Potts" kepenk kapatma kararı aldığını açıklayarak şok etkisi yarattı. 10 yıl önce henüz 21 yaşında olan Cathrine Saks ve Barbara Potts tarafından Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da kurulan kaban markasının kapatılma nedeni merak konusu oldu.

Cathrine ve Barbara, kararın maddi sıkıntılardan kaynaklanmadığını söylerken, yenı̇ fırsat pencereleri ve daha farklı alanlar denemek için böyle bir karar verdiklerini Instagram hesapları üzerinden yaptıkları açıklamayla anlattı.

'BEKLENMEDİKLİĞE SADIK KALDIK'

Habertürk'te yer alan habere göre; 2024’te satışlarının yüzde 25 arttığını ve en güçlü mali yılları olacağını belirten ikili şu açıklamada bulundu:

"Olağandışı tasarımlarıyla tanınan Saks Potts, 10 olağanüstü yılın ardından 2025 baharında kapılarını kapatacak. Başından beri, insanların beklemediği şeyleri sunmaya çalıştık ve bu karar, tam olarak buna sadık kalmak gibi hissettiriyor.

'30'LARIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ'

Saks Potts'u sadece 19-20 yaşında kurduğumuzda, bizi alacağı çılgın ve olağanüstü yolculuğu asla hayal etmemiştik. Seul'de şık bir kadın ya da Kopenhag'da bisikletteki bir kızı, tasarımlarımızı giyen birini görmek ne kadar inanılmaz bir duygu, hayal bile edemezsiniz. Bu 10 yıl, hayatımızın en iyi, en harika ve unutulmaz yılları oldu. Gerçekten kim olduğumuzu şekillendirdi ve şimdi 30'larımızın neler getireceğini görmek için heyecanlı ve sabırsızız."

Kaynak: Habertürk