Alişan'dan Duygusal Doğum Günü Mesajı

Şarkıcı Alişan, yeğeni Eyşan'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ağabeyini koronavirüs pandemisinde kaybeden ünlü sanatçı, o tarihten bu yana yeğenleriyle daha yakından ilgileniyor ve onlara babalarının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Esma Karayel Esma Karayel
Alişan'dan Duygusal Doğum Günü Mesajı

Ünlü şarkıcı Alişan, ağabeyini 2021 yılında koronavirüs pandemisinde kaybetmişti. Ağabeyinin vefatıyla birlikte dünyası başına yıkılan ünlü şarkıcı, yeğenleri için ayakta kalmaya çalışmıştı. O günden bu yana yeğenleriyle daha yakından ilgilenen Alişan, onların hiçbir özel gününü kaçırmıyor.

Alişan, geçtiğimiz gün ağabeyinin büyük kızı Eyşan'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Sosyal medya hesabından yeğeniyle çekildiği fotoğrafları paylaşan Alişan'ın mesajı, okuyanları duygulandırdı.

"İLK KUCAĞIMA ALDIĞIM GÜNDEN BU YANA TAM 15 YIL GEÇTİ"

15 yaşına giren yeğeninin doğum gününü, "Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm..(ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:)Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti…İnşallah hep birlikte daha geçireceğimiz çook uzun yıllar var önümüzde ve Allah nasip ederse okulunu bitirmiş kendi ayakları üzerinde duran kocaman yürekli bir birey olarakta görücem ..Seni çok seviyorum aşkım Ali’n Allah ömür verdikçe her anında yanında olacak..Sağlıkla büyü İnşallah hep birlikte..İyi ki doğdun ,iyi ki varsın. Eyşanım15 yaşında." sözleriyle kutlayan Alişan'a yeğeni de "Seni çok seviyorum amcacığım" diyerek yanıt verdi.

Alişan'dan Duygusal Doğum Günü Mesajı - Resim : 1

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