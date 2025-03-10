Kraliyet Ailesini Kahreden Haber! 22 Yaşındaki Prens Hayatını Kaybetti

Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin oğlu Prens Frederik, çok nadir görülen bir hastalık sebebiyle 22 yaşında yaşamını yitirdi. Prensin ailesi, oğullarının 1 Mart'ta Paris'te vefat ettiğini açıkladı.

Kraliyet Ailesini Kahreden Haber! 22 Yaşındaki Prens Hayatını Kaybetti

Lüksemburg Prensi Robert ile Prenses Julie'nin oğlu Prens Frederik, 22 yaşında hayatını kaybetti. Çiftin üç çocuğundan en küçüğü olan Frederik'in, 'POLG' olarak bilinen nadir bir hastalıkla mücadele ettiği belirtildi.

Prensin ailesi, Frederik'in 2022'de kurduğu POLG Vakfı'nın sitesinden, oğullarının 1 Mart'ta Fransa'nın başkenti Paris'te vefat ettiğini duyurdu.

Kraliyet Ailesini Kahreden Haber! 22 Yaşındaki Prens Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Lüksemburg Prensi Robert açıklamasında, “Eşim ve ben, oğlumuz, POLG Vakfı Kurucusu ve Yaratıcı Direktörü Frederik'in vefatını size bildirmekten büyük bir üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

POLG NEDİR?

Vakıf, 'POLG' hastalığını ‘vücut hücrelerinin enerjisini çalan ve buna bağlı olarak çoklu organ işlev bozukluğu ve yetmezliğine neden olan genetik bir mitokondriyal bozukluk’ olarak tanımlıyor. Hastalığın bir tedavisi veya çaresi olmadığı biliniyor..

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Kaynak: DHA

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