Kısmetse Olur'un Yıldızı Cansel'den Üzen Haber

Bir dönemin en popüler reality şovlarından "Kısmetse Olur" ile adını duyuran ve bir sosyal medya fenomeni haline gelen Cansel Ayanoğlu'ndan üzücü bir haber geldi. Ayanoğlu, yaşadığı sağlık sorununu sosyal medya hesabından paylaştı.

Göğsünde kitle bulunması nedeniyle ameliyat olan sosyal medya fenomeni, yaşadığı süreçle ilgili açıklamalar yaparak takipçilerine de uyarılarda bulundu.

Kadınlara sık sık kontrole gitmeleri konusunda uyarı yapan Ayanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sefer diğer ameliyatlarım gibi değildi diyorum. Göğsümde kitle tespit etmiştim, ameliyatla alındım. "Çok güzel geçti. Alınan kitle patolojiye gitti ve ailemde meme kanseri öyküsü olması beni korkutan oldu.

Lütfen kadınlarımız yılda 1 kez doktora gidip muayene olun. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda risk daha fazla. Erken tanı önemli."

Kaynak: Haber Merkezi