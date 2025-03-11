Ünlü Oyuncu Didem Uzel Yürüyemez Hale Geldi, Tekerlekli Sandalye Kullanacak

Doktorlar, Dadı, İki Aile, Avrupa Yakası gibi reyting rekorları kıran dizilerde rol alan ünlü oyuncu Didem Uzel, tekerlekli sandalye kullanacağını duyurdu. Ünlü oyuncu başına gelenleri tek tek anlattı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ünlü Oyuncu Didem Uzel Yürüyemez Hale Geldi, Tekerlekli Sandalye Kullanacak

Uzun zamandır ekranlardaki projelerde yer almayan ünlü oyuncu Didem Uzel, “Çektiğim eziyeti size anlatamam" diyerek ameliyat sürecini anlattı.

Sosyal medya hesabından iki ayağında da yer alan bandajla fotoğraf paylaşan Didem Uzel, hayranlarının yüreğini ağzına getirdi.

Ünlü Oyuncu Didem Uzel Yürüyemez Hale Geldi, Tekerlekli Sandalye Kullanacak - Resim : 1

'ÇEKTİĞİM EZİYETİ ANLATAMAM'

Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan güzel oyuncu ameliyat oldu. Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Uzel, şunları söyledi: Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim. Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken...

Ünlü Oyuncu Didem Uzel Yürüyemez Hale Geldi, Tekerlekli Sandalye Kullanacak - Resim : 2

'BOT GİYMİŞİM GİBİ'

“1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum” diyen Didem Uzel “Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim” diye belirtti.

Ünlü Oyuncu Didem Uzel Yürüyemez Hale Geldi, Tekerlekli Sandalye Kullanacak - Resim : 3

Kaynak: Haber Merkezi

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Didem Uzel ünlü oyuncu Doktorlar
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