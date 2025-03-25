'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın Mimarı Berkay Gezgin Tutuklandı

'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganının mimarı Berkay Gezgin tutuklandı.

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'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın Mimarı Berkay Gezgin Tutuklandı

2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.

Avukat Cemil Çiçek Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurdu.

'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sözüyle Hafızalara Kazınmıştı: Gözaltına Alınan Berkay Gezgin'le İlgili Yeni Gelişme'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sözüyle Hafızalara Kazınmıştı: Gözaltına Alınan Berkay Gezgin'le İlgili Yeni GelişmeGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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