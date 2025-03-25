'Her Şey Çok Güzel Olacak'ın Mimarı Berkay Gezgin Tutuklandı

2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ifadesinin mimarı Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındı.

Avukat Cemil Çiçek Berkay Gezgin'in tutuklandığını duyurdu.

“Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı müvekkilim Berkay Gezgin ne yazık ki tutuklandı. 22 yaşındaki bir genç tutuklandı.



Kendisinin son cümlesi şu oldu: “Lütfen beni unutturmayın!”



Asla unutmayacağız, unutturmayacağız! HER ŞEYE RAĞMEN HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK! pic.twitter.com/HC2cshb36J