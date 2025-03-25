İstanbul'da Öğrenci Buluşması: On Binlerce Öğrenci Maçka Parkı'nda

İstanbul Üniversiteler Koordinasyonunun çağrısıyla bir araya gelen binlerce öğrenci pazartesi günü başlayan akademik boykotun ikinci gününde Maçka parkında bir araya geldi.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Son Güncelleme:

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve birçok vakıf üniversitesinden öğrenciler Maçka Parkında bir araya geldi.

İstanbul'da Öğrenci Buluşması: On Binlerce Öğrenci Maçka Parkı'nda - Resim : 1

Maçka parkında buluşan binlerce öğrenci buradan kayyım atanan Şişli Belediyesi önüne yürüyüşe geçti.

İstanbul'da Öğrenci Buluşması: On Binlerce Öğrenci Maçka Parkı'nda - Resim : 2

Binlerce öğrenci 17 sıralarında Maçka Parkı'nda buluştu, "Hak, Hukuk, Adalet", “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Hükümet istifa”, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganları attı.

İstanbul'da Öğrenci Buluşması: On Binlerce Öğrenci Maçka Parkı'nda - Resim : 3

Galata Köprüsü'nde Öğrencilerden Oturma Eylemi! Özgür Özel Talimat VerdiGalata Köprüsü'nde Öğrencilerden Oturma Eylemi! Özgür Özel Talimat VerdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Maçka Öğrenci
Son Güncelleme:
İBB Soruşturması: Üç İnşaat Şirketine El Konuldu Üç İnşaat Şirketine El Konuldu
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
TMSF Maydonoz Döner'in Araçlarını Satışa Çıkardı TMSF Maydonoz Döner'in Araçlarını Satışa Çıkardı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor