İstanbul'da Öğrenci Buluşması: On Binlerce Öğrenci Maçka Parkı'nda
İstanbul Üniversiteler Koordinasyonunun çağrısıyla bir araya gelen binlerce öğrenci pazartesi günü başlayan akademik boykotun ikinci gününde Maçka parkında bir araya geldi.
Rıfat Kırcı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve birçok vakıf üniversitesinden öğrenciler Maçka Parkında bir araya geldi.
Maçka parkında buluşan binlerce öğrenci buradan kayyım atanan Şişli Belediyesi önüne yürüyüşe geçti.
Binlerce öğrenci 17 sıralarında Maçka Parkı'nda buluştu, "Hak, Hukuk, Adalet", “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Hükümet istifa”, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" şeklinde sloganları attı.
Kaynak: Haber Merkezi
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