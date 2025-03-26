Ünlü Oyuncu Otobüse Binmesini Eleştirenlere Tepki Gösterdi

Ünlü oyuncu Bade İşçil, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir marketten alışveriş yaptıktan sonra toplu taşımaya binmişti. Bu karelerin gündem olmasının ardından İşçil, toplu taşıma kullanmasının eleştirilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Neden toplu taşıma kullanmam veya herkesin alışveriş yapabileceği bir yerden alışveriş yapmam hakir veya tuhaf görüldü anlayamadım? Bir vatandaşın olağan hakları neyse o şekilde yaşamamın aman aman bir durumu olmadığı gibi her zaman insanlığın, doğanın, yaşamın bir parçası oldum ve gururla söylemek isterim ki böyle de devam edeceğim." diye yazdı.

Kaynak: Haber Merkezi