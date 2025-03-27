Kanser Tedavisi Gören Nursel Ergin Güzel Haberi Duyurdu... 'Bebekler Gibi Bakıldım, Bitti'

Geçen sene meme kanserine yakalanıp 8 ay boyunca hastalıkla mücadele eden ünlü sunucu Nursel Ergin, güzel haberi paylaştı. Ergin, tedavi sürecinin tamamlandığını ve hastalığı tamamen yendiğini açıklayarak "Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Bebekler gibi bakıldım ve bitti" dedi.

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Kanser Tedavisi Gören Nursel Ergin Güzel Haberi Duyurdu... 'Bebekler Gibi Bakıldım, Bitti'

Bir dönemin popüler yarışma programı "Var Mısın Yok Musun"da yarışmacılardan biri olan ve hayat hikayesiyle dikkat çeken Nursel Ergin, programın ardından kendisine televizyon sektöründe bir kariyer inşa ederek "Nursel'in Mutfağı" programıyla uzun yıllar ekran karşısına çıktı. Türkiye'de gündüz kuşağının tanıdık simalarından biri haline gelen Ergin, bir süre önce üzücü bir haber paylaştı.

Nursel Ergin, 8 ay boyunca meme kanseriyle mücadele ettiğini açıklayarak, tedavi sürecine dair gelişmeleri de sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşmaya başladı. 44 yaşındaki sunucu, kendisine gelen birçok "geçmiş olsun" mesajının ardından müjdeyi verdi.

Kanser Tedavisi Gören Nursel Ergin Güzel Haberi Duyurdu... 'Bebekler Gibi Bakıldım, Bitti' - Resim : 1

'HEPSİNİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM'

Yaptığı son paylaşımda tedavi sürecinin bittiğini açıklayan Nursel Ergin, kanseri tamamen yendiğini duyurdu. Yaşadığı zorlu hastalık sürecinde kendisine destek olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Ergin, "Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti!" ifadelerini kullandı.

Kanser Tedavisi Gören Nursel Ergin Güzel Haberi Duyurdu... 'Bebekler Gibi Bakıldım, Bitti' - Resim : 2

Ünlü sunucunun paylaşımına yine yakınlarından ve takipçilerinden çok sayıda güzel yorum geldi. Paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni alırken, "Geçmiş olsun Nursel Hanım", "Çok mutlu olduk bu habere", "Allah bir daha göstermesin" gibi pek çok yorum geldi.

HİSLERİNİ ANLATMIŞTI

Daha önce yaptığı açıklamada kemoterapinin çok zor bir süreç olduğunu, katlanması güç ağrılar hissettiğini, psikolojik olarak da bu yükü kaldıramadığını ve kendini bir süre tamamen eve kapatıp sosyal medyasını kapattığını anlatan Nursel Ergin, bu duygunun kendisini ele geçirmesine izin vermediğini ve hastalıkla mücadele etmeye kararlı olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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