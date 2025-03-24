ABD’li Oyuncudan İmamoğlu Paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen destek eylemleri dünya kamuoyunda da yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü ABD’li ünlü oyuncu John Cusack kitlesel protestoları konu alan BBC haberini sosyal medya hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi.

John Cusack daha önce de Hindistan, ABD ve Filistin’deki hak ihlallerine karşı ses yükseltmiş, aktivist kimliğiyle öne çıkmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi