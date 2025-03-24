Japonya'da Yangın Felaketi! İki Eyaleti Sardı

Japonya’nın Okayama ve Ehime eyaletlerinde başlayan orman yangınları kısa sürede geniş bir alana yayıldı. En az 893 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, toplamda 355 hektarlık alan küle döndü. Yangınlarla mücadele sürerken, eyalet yönetimleri Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden (SDF) yardım istedi.

ALEVLER YAYILIYOR

Dün akşam saatlerinde başlayan yangınlar, kuru havanın da etkisiyle hızla büyüdü. Okayama’da 250 hektarlık alan kül olurken, 6 yapı yangından zarar gördü. Bölgede yaşayan 403 hanedeki 893 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Ehime’de ise en az 105 hektarlık alan yangından etkilendi.

Yangın nedeniyle bazı tren seferleri iptal edilirken, otoyollar araç trafiğine kapatıldı. Eyalet yönetimlerinin talebi üzerine, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri personeli yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.

IWATE'DE BÜYÜK KAYIP YAŞANMIŞTI

Japonya’nın Iwate eyaletinde 26 Şubat’ta başlayan orman yangını, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 171 yapının zarar görmesine yol açmıştı. 2 bin 900 hektarlık alanın kül olduğu felakette, 4 bin 500 kişi tahliye edilmiş, alevler ancak 12 günde kontrol altına alınabilmişti.

Yetkililer, Okayama ve Ehime'deki yangınlarla mücadelenin sürdüğünü ve halkın tahliye uyarılarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: İHA