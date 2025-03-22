Sanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB Binasında

Tiyatrocular ve oyuncular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına geldiler.

SANATÇILARDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Aralarında usta oyuncular İlyas Salman, Halil Ergün ve Metin Çoşkun’un da bulunduğu isimler, İmamoğlu’na moral ve destek amacıyla CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI PROTESTOLAR

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, Türkiye genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde on binlerce kişi sokaklara dökülerek İmamoğlu’na destek verdi.

Kaynak: Haber Merkezi