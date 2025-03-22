Sanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB Binasında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına sanat camiasından da tepki geldi. Aralarında usta oyuncular İlyas Salman, Halil Ergün ve Metin Çoşkun’un da bulunduğu tiyatrocular ve oyuncular İmamoğlu'na destek vermek için gittikleri Saraçhane'deki İBB binasında CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldiler.

Son Güncelleme:
Sanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB Binasında

Tiyatrocular ve oyuncular, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek amacıyla Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasına geldiler.

Sanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB Binasında - Resim : 1

SANATÇILARDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

Aralarında usta oyuncular İlyas Salman, Halil Ergün ve Metin Çoşkun’un da bulunduğu isimler, İmamoğlu’na moral ve destek amacıyla CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

Sanatçılar İmamoğlu'na Destek İçin İBB Binasında - Resim : 2

TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞ ÇAPLI PROTESTOLAR

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yolsuzluk ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bu gelişme, Türkiye genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde on binlerce kişi sokaklara dökülerek İmamoğlu’na destek verdi.

'İmamoğlu' Eylemleri Dünya Basınında: Reuters, CNN, Bloomberg...'İmamoğlu' Eylemleri Dünya Basınında: Reuters, CNN, Bloomberg...Dünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
CHP Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Sözler: Yolsuzluk Soruşturmasını Provoke Ediyorlar 'Yolsuzluk Soruşturmasını Provoke Ediyorlar'
CHP Milletvekillerinden Çağlayan’daki Bariyerlere Çok Sert Tepki CHP Milletvekillerinden Çağlayan’daki Bariyerlere Çok Sert Tepki
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
İstanbul'da Giriş Çıkışlara Kısıtlama: Yasak 4 Gün Daha Uzatıldı İstanbul'da Giriş Çıkışlara Kısıtlama
Çağlayan Adliyesi'ne Girmek İsteyen Avukatlara Biber Gazlı Müdahale Çağlayan'da Avukatlara Biber Gazlı Müdahale
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
ÇOK OKUNANLAR
Faturada Çift Rakamlı Dönem! Hem Elektrik Hem Doğal Gaz: Herkese Yazı Gönderildi, 1 Nisan'da Başlıyor Faturada Çift Rakamlı Dönem
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! Fatura Ödemelerinde Yeni Dönem: A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Fark Etmiyor! A'dan Z'ye Herkese Bu Para Ödenecek
Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Zengin Oluyor: Devlet 4 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
ATV Bir Dizinin Daha Fişini Çekti: İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor ATV'de İddialı Dizi Apar Topar Final Yapıyor
Dünyaca Ünlü Şirketten Şaşırtan Karar: İstifa Eden Zengin Olacak, Ayrılana Servet Gibi Para Ödenecek Dünyaca Ünlü Şirketten Şaşırtan Karar: İstifa Eden Zengin Olacak