Gülben Ergen’den Tutuklama Tepkisi, ‘Beni Alırlar mı?’
Görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle çok sayıda öğrenci tutuklandı. Tutuklamalara yönelik tepkiler artarken, ünlü sanatçı Gülben Ergen’den konuyla ilgili bir paylaşım geldi. Ergen paylaşımında, “Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı?” ifadelerini kullandı.
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört gün gözaltına kaldıktan sonra tutuklanması ülkenin dört bir yanında düzenlenen eylemlerle protesto edildi.
Eylemler sürerken baştan İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere sayıda kentte hem eylemler esnasında hem de ev baskınlarıyla çoğu üniversite öğrencisi çok sayıda genç gözaltına alınarak tutuklandı.
‘BENİ GÖZALTINA ALIRLAR MI?’
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaşanan tutuklamalara dair açıklama yaparak tepki gösterdi.
Ergen, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Oradan mısın? Buradan mısın? Adaletten demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken" ifadelerini kullandı.
Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı?— Gülben Ergen (@gulbenergen) March 27, 2025
Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar.
Ordan mısın?
Burdan mısın?
Adaletten
Demokrasiden yanayım!
9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :(
Kaynak: Haber Merkezi