İstanbul Barosu Açıkladı: 20'si Çocuk 447 Kişi Gözaltına Alındı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla şiddetlenen protestolar devam ediyor. İstanbul Barosu, 21 Mart 2025 tarihinden itibaren protestolar sırasında yaşanan gözaltılar ve hak ihlallerine dair bir açıklama yaptı.

Baro tarafından yapılan açıklamaya göre, 21 Mart’tan itibaren İstanbul'da toplam 447 kişi gözaltına alındı. 21 Mart’ta 67, 22 Mart’ta 217, 23 Mart’ta 105 ve 24 Mart’ta ise 58 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 20 çocuk bulunuyor.

Açıklamada, 21 Mart'ta gözaltına alınan 20 kişinin adli kontrol altına alındığı, 3 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği ve 44 kişinin serbest bırakıldığı belirtilirken, 22-23 Mart tarihlerinde gözaltına alınan 174 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Gözaltı süresi devam edenlerin ifadelerinin alındığı ve bu süreçlerin devam ettiği vurgulandı.

Baro, gözaltı ve tutuklama kararlarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32. maddesine dayandırılmasının ölçüsüz olduğunu belirterek, bu durumun Anayasa ile güvence altına alınan toplantı ve gösteri hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı ile eğitim hakkını ihlal ettiğini ifade etti.

İstanbul Barosu, sürecin devamında alınan ifadelerle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: ANKA