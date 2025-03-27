Erdal Beşikçioğlu da Var! 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin Çekimleri Devam Ediyor
Kadrosunda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi"nin yeni sezon çekimleri Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tam gaz devam ediyor.
BluTV'nin orijinal yapımı "Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" dizisinin şubat ayında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde başlayan üçüncü sezon çekimleri Beypazarı'nda sürüyor.
Dram ve polisiye kategorisindeki yapımın oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Güven Kıraç ve Berkan Şal da yer alıyor.
BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET ETTİ
Çalışmalarını ilçenin farklı mahallelerinde devam ettiren dizi ekibi, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'a ziyarette bulundu. Ekip, çekimlerdeki katkılarından dolayı Kasap'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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