Doğuma Az Zaman Kala Nişanlısından Ayrılmıştı... Ünlü Oyuncu Megan Fox Dördüncü Kez Anne Oldu

Ünlü oyuncu Megan Fox, eski nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly ile bir kız çocuğu sahibi oldu. Megan Fox'un dördüncü çocuğu olan bebeğin sağlığının da iyi olduğu öğrenildi.

Doğuma Az Zaman Kala Nişanlısından Ayrılmıştı... Ünlü Oyuncu Megan Fox Dördüncü Kez Anne Oldu

Bir dönemin en popüler oyuncularından olan ABD'li yıldız Megan Fox, 38 yaşında dördüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Geçtiğimiz aylarda ayrıldığını duyurduğu eski nişanlısı rapçi Machine Gun Kelly'den olan çocuğunun kız olduğunu açıklayan Fox, ilk kez kız çocuğu annesi oldu.

Eski eşi Brian Austin Green'den üç oğlu olan ve evliliğini 2020 yılında ünlü rapçi için bitiren oyuncu, kendisinin de bebeğinin de sağlıklı olduğunu ifade etti.

Doğuma Az Zaman Kala Nişanlısından Ayrılmıştı... Ünlü Oyuncu Megan Fox Dördüncü Kez Anne Oldu - Resim : 1

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Machine Gun Kelly ise siyah-beyaz bir video paylaştı. 34 yaşındaki rapçi, "Sonunda geldi! Bizim küçük tohumumuz" ifadesini kullandı.

18 YAŞINDA BABA OLMUŞTU

Bebek, Machine Gun Kelly'nin ikinci çocuğu oldu. Ünlü rapçinin Emma Cannon adlı eski kız arkadaşından 2008 doğumlu "Casie" adında bir kız çocuğu daha bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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