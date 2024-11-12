Uğruna 11 Yıllık Evliliğini Bitirmişti... Megan Fox Rapçi Sevgilisinden Hamile Olduğunu Açıkladı

Bir dönem Hollywood'un en popüler isimlerinden olan Megan Fox, yıllardır sürekli ayrılıp barıştığı rapçi Machine Gun Kelly'den hamile olduğunu açıkladı. Ünlü rapçi için Brian Austin Green ile olan 11 yıllık evliliğini bitiren Megan Fox, vücudunu siyaha boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve gebelik testi sonucunu sosyal medyadan paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre; 38 yaşındaki ABD'li oyuncu, paylaşımının altında "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" ifadelerini kullandı.

KENDİSİNİN DÖRDÜNCÜ SEVGİLİSİNİN İKİNCİ ÇOCUĞU

Dördüncü kez anne olacak Fox’un eski eşi Brian Austin Green’den 12 yaşında, 10 yaşında ve 8 yaşında üç oğlu var. Machine Gun Kelly’nin ise eski kız arkadaşı Emma Cannon'dan 15 yaşında bir kızı bulunuyor.

Megan Fox ve Machine Gun Kelly; 2020 yılında ilişki yaşamaya başlayıp 2022'de nişanlanmıştı. 2023 yılında ayrılan çift, bir süre sonra yeniden bir araya gelmişti.

Kaynak: NTV