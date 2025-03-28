Defne Samyeli Sosyal Medyadan İsyan Etti: Sandık Gidecek Korkusuyla…

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından Defne Samyeli’den sitem dolu sözler geldi. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çarpıcı ifadeler kullandı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Defne Samyeli Sosyal Medyadan İsyan Etti: Sandık Gidecek Korkusuyla…

Eski spiker Defne Samyeli, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından sosyal medya hesabından isyan etti.

BAYRAM TATİLİNİ CUMHURBAŞKANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda yaptığı açıklamada "Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık" ifadelerini kullandı.

Defne Samyeli Sosyal Medyadan İsyan Etti: Sandık Gidecek Korkusuyla… - Resim : 1

DEFNE SAMYELİ TEPKİ GÖSTERİ

Çok sayıda kişi bayram tatilinin 9 gün olmasına sevinirken, eski spiker Defne Samyeli isyan etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Samyeli'nin bayram tatilin 9 gün olmasına tepki gösterdi. Samyeli’nin söyledikleri ise dikkat çekti.

Defne Samyeli Sosyal Medyadan İsyan Etti: Sandık Gidecek Korkusuyla… - Resim : 2

'ONLARIN TUZU KURU'

“Üslubumu bozmayayım” diyen Samyeli, "9 günlük bayram tatiline de sadece PES diyorum.. Ekonominin hali ortada. Sandık gidecek korkusuyla atılan adımların oluşturduğu bu gündemde paramız daha da, daha da, daha da eridi. Karar vericilerin derdi değil tabii ki bu. Çünkü onların tuzu kuru" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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