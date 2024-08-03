'Konduramadım' Lafı Gündem Olmuştu: Defne Samyeli'den 'Cem Yılmaz Açıklaması!

Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz ile olan ilişkisi ve aldatılması üzerine yıllar önce yaptığı "Konduramadım" açıklaması hakkında konuştu. Samyeli, "Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!" dedi.

'Konduramadım' Lafı Gündem Olmuştu: Defne Samyeli'den 'Cem Yılmaz Açıklaması!

Eski haber spikeri ve şarkıcı Defne Samyeli, beş yıl önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisini oyuncu Serenay Sarıkaya ile aldattığı iddiasını kabul edip "Konduramadım" demişti. Kaan Ölker'in programına konuk olan Samyeli, o dönem magazin manşetlerinden düşmeyen bu olayla ilgili açıklama yaptı.

'KONDURSAYDIN, SENİN KÖRLÜĞÜN'

Defne Samyeli, ‘Konduramadım’ açıklamasının kendisine hatırlatılması üzerine, "Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!" ifadelerini kullandı.

Samyeli, Kaan Ölker’in "Sizin için ex’ten next olur mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil."

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