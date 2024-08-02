Konserde Şaşırtan Anlar! Tarkan Söyledi Ama Kimse Duymadı

Tarkan uzun bir aradan sonra Fanta Fest kapsamında sahne aldı. Megastar dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. İzlemeye gelenler 'ses yok' diye bağırdı. Konserdeki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Konserde Şaşırtan Anlar! Tarkan Söyledi Ama Kimse Duymadı

MegaStar Tarkan, uzun bir aranın ardından Fanta Fest sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Yıllar sonra Maltepe Orhangazi Parkı'nda sahneye çıkan ünlü isim konserde zor anlar yaşadı.

Konserin tam ortalarında Tarkan'ın şarkı söylediği esnada ses sistemi tamamen bozuldu. Megastar dakikalarca sessiz bir şekilde şarkı söyledi. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar "ses yok!" diye bağırdı.

Ses sisteminde yaşanan aksaklığa aldırış etmeden sahnesine devam eden Tarkan'ın o anları kısa sürede gündem oldu. Konserden görüntülere sosyal medyada; 'rezalet', 'nasıl fark etmez', 'organizasyon çok kötü' gibi yorumlar yapıldı.

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